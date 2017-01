Nå slukkes FM-nettet i Nordland

I løpet av året vil samtlige FM-sendere landet over bli slått av, og det hele startet altså i Nordland onsdag.

Overgangen til digital radio skal markeres på et arrangement i Stormen Bibliotek i Bodø onsdag formiddag.

Radiolyttere i fylket vil oppleve at NRK-kanalene ikke lenger er å høre på det tradisjonelle FM-nettet.

Alle NRKs kanaler sendes i DAB+ fra onsdag. P4 og Radio Norge sender i DAB i en periode fremover.

For å få inn de riksdekkende kanalene anbefaler Medietilsynet alle å oppdatere sine digitalradioer. De som har en førstegenerasjons DAB-radio (uten pluss), vil kun få inn P4 og Radio Norge av rikskanalene etter 11. januar. For å motta et fullstendig riksdekkende radiotilbud må man enten ha DAB+-radio eller benytte andre digitale plattformer som internettradio, mobil, nettbrett eller TV. (©NTB)