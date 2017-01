Kysten av Øst-Finnmark fortsatt uten nett og telefon

Rundt 3.500 innbyggere er rammet av et brudd på en hovedfiberkabel, som har ført til at både mobiltelefoner, fasttelefoner, internett og båtsamband har vært ute av drift i store områder i Øst-Finnmark siden tirsdag morgen. Bruddet er lokalisert til en kabel som ligger i sjøen.

– Et skip har fått opp en stump av den ødelagte kabelen, og dykkerne leter nå etter den andre delen. Disse må så skjøtes om bord, noe som vil kunne bli utført i løpet av kvelden, sier informasjonssjef Per A. Meling i Telenor til NTB.

– Hvis alt går etter planen, håper vi at den er skjøtet og reparert rundt midnatt, sier han.

Ordføreren i Båtsfjord kommune, Geir Knutsen, sier til NRK at han mener at det i 2017 burde være mulig å reparere en kabel raskere enn det som er tilfelle nå.

– Fylkesmannens beredskapsavdeling, som kontrollerer oss, bør trykke på de rette knappene slik at det kommer et system som gjør at slike brudd blir reparert så fort som overhodet mulig. Og i tillegg bør vi fra politisk nivå presse på og gjøre akkurat det samme, sier Knutsen. (©NTB)