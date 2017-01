17 års fengsel for babydrap

Dommen falt i Oslo tingrett onsdag. Mannen anket dommen på stedet.

Retten var delt med hensyn til hvorvidt drapet var forsettlig, men flertallet mener mannen må ha vurdert muligheten for at gutten kunne dø av behandlingen.

Moren var tiltalt for å ha medvirket til kroppsskade med døden til følte, men ble frikjent. Hun reagerte ved flere anledninger på farens hardhendte behandling av sønnen, og viste blant annet faren en artikkel om såkalt shaken baby-syndrom (filleristing). Men sakkyndige har slått fast at hendelsene hun var vitne til, ikke skadd barnet. Retten mener derfor at volden som skadet og til slutt kostet gutten livet, skjedde mens hun sov eller ikke var til stede.

Domstolen la til grunn at det var minst to voldshendelser som hadde påført gutten skader, den siste bare få timer før gutten ble brakt til Akershus universitetssykehus 17. desember 2014. Da var han allerede svekket som følge av tidligere skader. Han døde tre dager senere.

Gutten var blant annet påført flere ribbeinsbrudd, netthinneløsning, brudd i hodeskallen og flere blødninger i hjernen. (©NTB)