Eirik Jensen: Det har vært et helvete

– Det har vært beintøft å bli framstilt som en av de verste politimennene i historien. Ingen ting kommer til å bli som før, uansett utfall, sa Jensen.

– Den indre, mentale kampen for å stille i retten har også vært beintøff. Men jeg har veldig god samvittighet overfor dem jeg har møtt som politimann gjennom 36 år i politiet.

– Det som er synd, er at dette har fått en helt annen betydning gjennom denne saken, sa han.

– Jeg har faktisk integritet, og kan stå imot fristelser og trusler. Men det største problemet for meg, er at jeg kan bli for dedikert, understreket Jensen.

I retten beskrev han seg selv som en friluftsmann, glad i både å gå i fjellet og drive med dykking. (©NTB)