Trædal vil på Stortinget

Trædal sier det er en stor ære å toppe listen til MDG i Aust-Agder.

– I kommunestyrevalget fikk vi et grønt gjennombrudd her i fylket, og våre grønne representanter har bidratt til mange store og små seiere. Nå satser vi på å bryte sperregrensen i stortingsvalget og sikre et grønt utjevningsmandat fra Aust-Agder, sier Trædal.

På andreplass på MDG-listen i Aust-Agder står Tonje Valenzuela (52) fra Arendal, og på tredjeplass Josefine Gjerde (18) fra Risør. (©NTB)