Omskjæring sikrer drift ved privatsykehus

– Det gjør at det blir en tryggere arbeidsplass, både her i Porsgrunn og på Gjøvik, sier daglig leder og medisinsk ansvarlig Leif Næss til NRK.

Inntil 1.000 spedbarn kan hvert år bli omskåret på Ibsensykehuset. Av medisinske årsaker er øvre aldersgrense satt til tre måneder. Foreldre som vil ha utført inngrepet på sine barn, må betale en egenandel på 4.000 kroner.

Helse sør-øst omfatter i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. I disse fylkene bor nesten tre av Norges vel fem millioner innbyggere.

Etter at Stortinget i 2014 vedtok at det offentlige skulle etablere et tilbud om rituell omskjæring av gutter, har sykehusene slitt med å følge opp og svært få er omskåret. Fagdirektør Geir Bøhler i Helse sør-øst sier de var nødt til å sende det ut på anbud hos private.

– Vi har ikke klart å etablere et tilbud med god nok kapasitet innenfor våre vanlige offentlige sykehus. Spedbarn som skal omskjæres, blir nedprioritert av hensyn til pasienter som er syke. Dessuten har en god del leger reservert seg mot inngrepet, sier han. (©NTB)