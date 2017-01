Mack etter Rema-møte: Fortsatt meget alvorlig

Bredrup frykter betydelige kutt og oppsigelser etter at Rema har signalisert at de vil satse på lokale ølsorter og dermed vil redusere butikkplassen for Mack og andre øl som Hansa, Aass, Borg og CB.

Rema sendte mandag ut en pressemelding der kjeden forsikrer nordlendingene om at de fortsatt vil få kjøpe Mack-øl i alle de tre nordligste fylkene i landet. Men det er ikke godt nok for ølprodusenten.

– Vi fikk bekreftet at vår fortolkning av alvoret i situasjonen er korrekt. Det er kommet noen nye ting på bordet, men det er et langt sprang derfra til den virkeligheten vi legger til grunn, sier Bredrup til NTB etter mandagens møte med Rema.

Partene er enige om å møtes igjen, men tidspunktet er foreløpig ikke bestemt. Samtidig med forberedelsene til neste møte må Mack jobbe med planer for å redusere kostnader og samtidig hente inntekter fra andre aktører enn Rema, ifølge Bredrup.

– Vi har ansatt selgere på bakgrunn av en utvidet kontrakt med Rema i fjor. Nå er det mulig at vi må si dem opp, og det er en svært vanskelig situasjon, sier Mack-direktøren. (©NTB)