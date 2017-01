Ingen sammenslåing mellom Nordland og Troms

Vi samarbeider på mange områder i dag – men ser at vi kan bli enda bedre, sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) i Troms. Begge fylkesrådene er enige om at Nord-Norge er best tjent med å beholde fylkesstrukturen som man har i dag.

– Troms og Nordland beholder grensene slik de er i dag. Men vi vil se på mulighetene for å formalisere et samarbeid rundt næringsutvikling i Ofoten-regionen. Både innen samferdsel, utdanning, kultur og næringsutvikling vil begge fylkene tjene på å jobbe enda tettere sammen, utdyper fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).

Myrseth sier det nordnorske samarbeidet kan bli enda bedre.

– Gjennom Nordnorsk råd vil kunne intensivere samarbeidet, der også Finnmark er en likeverdig part i samarbeidet i Nord-Norge. (©NTB)