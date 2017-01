Elden: Absurd for Jensen å få lest opp tiltalen

– Det opplevdes ganske absurd for ham å få en slik tiltale lest opp. Han er en merittert politimann som er vant til å jobbe på den andre siden av slike tiltalebeslutninger, sier Jensens forsvarer, John Christian Elden, i den første pausen etter at den høyprofilerte rettssaken mot Jensen og Gjermund Cappelen startet mandag.

Aktor varslet i sitt innledningsforedrag at det vil bli ført full bevisførsel for Cappelens anklager mot Jensen.

– Det er åpenbart nødvendig. I likhet med påtalemyndigheten, mener vi heller ikke at Cappelen snakker sant. Det er allerede i innledningsforedraget åpnet for at han lyver, og vi mener de løgnene er mer omfattende enn det påtalemyndigheten tror, sier Elden til NTB.

Elden sier at han mener bevisene er svake, særlig i forhold til Jensen.

Aktoratet anslår at Gjermund Cappelen har solgt narkotika for mellom en og to milliarder kroner gjennom en årrekke. Eirik Jensen er tiltalt for å ha tatt imot penger og andre fordeler fra Cappelen til en samlet verdi av minst 2,1 millioner kroner. (©NTB)