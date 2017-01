Ap vil tillate eggdonasjon, KrF sier nei

– Ved å åpne for eggdonasjon gir vi flere par hjelp til å få barn. Det vil og kunne fremme likebehandling av infertile menn og kvinner. Det ligger god familiepolitikk i at flere mennesker som ønsker å få barn, får muligheten til det, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til Aftenposten.

Om få uker legger Tajik fram forslaget til nytt partiprogram for de neste fire årene på partiets landsmøte. Her vil hun som leder av programkomiteen foreslå at Arbeiderpartiet for første gang skal gjøre et vedtak om at single skal kunne få hjelp til å få barn i Norge.

KrF Kvinner vil ikke endre bioteknologiloven for åpne for eggdonasjon.

– Dette danner grunnlaget for kjøp og salg av barn, surrogati og fjerner tilknytningen mellom barnet og dets biologiske mor. Barnets rettigheter settes dermed til side og muligheten for å kjenne sitt biologiske opphav og egen identitet reduseres, fastslår sentralstyret i KrF Kvinner i en uttalelse.

KrF-kvinnene tror etiske spørsmål om begynnelse og avslutning av livet vil bli mer aktuelle i den nasjonale debatten fram mot stortingsvalget 2017. (©NTB)