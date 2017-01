Norskog hardt ut mot radiomerking av ulv

– Radiomerking av ulv løser ikke skogeiernes, sauebøndenes og jegernes problemer. Forslaget er svært ressurskrevende og fremstår snarere som en provokasjon enn en løsning, sier Rørå.

Norskog representerer skogeiere som står for 15 prosent av den totale avvirkningen av skog i Norge. Organisasjonen reagerte skarpt på klima- og miljøminister Vidar Helgesens (H) beslutning før jul om å si nei til lisensfelling av 32 ulv i ulvesonen, som de regionale rovviltnemndene ville skyte.

Norskog trakk seg deretter fra kontaktutvalget for rovviltforvaltning i protest mot regjeringens ulvevedtak.

– Når Helgesen nå forsøker seg med å foreslå at all ulv skal radiomerkes, så framstår det som et forsøk på å finne en løsning uten å gjennomføre Stortingets vedtak. Ulveforliket er dårlig nok som det er for landbruket, vi trenger ikke et forlik på forliket, sier Arne Rørå. (©NTB)