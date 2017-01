Høyre vil fase ut kontantplikt i butikker innen tre år

– Utvalget har jobbet fram en rekke forslag til hvordan vi skal digitalisere samfunnet. Ett av forslagene er å starte arbeidet med å fase ut kontanter, i første omgang med positive virkemidler – ved å fjerne plikten til å ta imot kontanter, sier stortingsrepresentant Nikolai Astrup til Finansavisen.

Forslaget skal bidra til Høyres mål om et kontantfritt samfunn innen 2030. I helga skal partiets felleskonferanse ta stilling til om forslagene fra digitaliseringsutvalget skal til videre vurdering av landsmøtet. Astrup påpeker at vi beveger oss mot et kontantløst samfunn og mener bedrifters plikt til å ta imot fysiske penger bremser utviklingen.

– Hvis vi tar bort den plikten, kan bedrifter som ønsker å ta imot kontanter og som mener at det er hensiktsmessig, fortsatt gjøre det. De bedriftene som ser at det koster mye penger, at det truer sikkerheten til de ansatte, eller er dyrt å administrere, vil kunne fase det ut.

Også andre, som Finans Norge, DNB og Politiets Fellesforbund går inn for et kontantfritt samfunn.

– Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens første kontantfrie samfunn. At Høyre nå tør ta den debatten er positivt. Kontanter representerer nå en så liten andel av betalingene i samfunnet at vi bør forberede oss på å klare oss uten. Det sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge – som er finansnæringens hovedorganisasjon. (©NTB)