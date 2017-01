Eksperter gir råd om Norges bidrag til NATOs rakettforsvar

Den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen som jobber med sin analyse, består av forskere fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og det amerikanske forsvarets missilforsvarsbyrå (MDA), skriver Klassekampen.

Analysegruppen er nå i sluttfasen med sine anbefalinger for hva Norge kan bidra med til atlanterhavsalliansens høyteknologiske forsvar mot atomvåpen, bekrefter Forsvarsdepartementet i en epost til avisen.

«Analysen som gjennomføres i samarbeid med USA vil være med på å klargjøre hva en eventuell fremtidig norsk kapabilitet kan tilføre Natos ballistiske missilforsvar. Analysen ventes ferdigstilt innen utgangen av 2017», skriver seniorrådgiver Marita Hundershagen.

Departementet legger til at «Natos ballistiske missilforsvar er en ren defensiv kapabilitet». Ifølge Klassekampen er det aktuelt for Norge å stille med radarer på fregattene og Globus II-radaren i Vardø.

Allerede sommeren 2015 uttalte statsminister Erna Solberg (H) til NTB at det er aktuelt for Norge å delta i et slikt forsvarssystem, og at Norge som NATO-medlem er forpliktet også til denne delen av strategien. (©NTB)