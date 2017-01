Kommune begrenser kongens beltevognbruk

I november fikk Olav Blekastad, driftstekniker ved Det kongelige hoff, fornyet sin tillatelse til motorferdsel i utmarka i Sikkilsdalen. Men hoffet var ikke fornøyd med alle betingelsene i vedtaket og valgte å klage, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Frakt av personer, varer og store gjenstander, samt at vognen benyttes til brøyting for å gjøre området tilgjengelig for kongeparet, gjester og personale, er ifølge avisen blant det slottsforvalter Ragnar Osnes nevner i klagen.

Nord-Fron kommune har i ettertid valgt å legge mer til rette for kongen, men klagen tas bare delvis til følge.

Hoffet får tillatelse til å bruke en beltebil for transport når oppdraget og transportens art tilsier at scooter ikke kan nyttes, og det gis også tillatelse for intern kjøring på anlegget i forbindelse med brøyting/tråkking av veier og løyper. Klagen tas ikke til følge når det gjelder kjøring med beltevogn til Sikkilsdalsvatnet, og heller ikke bruk av beltevogn til å kjøre ved i forbindelse med hogst.

– Vi prøver å begrense motorferdselen. Det er ikke fritt fram, heller ikke for kongen, sier leder Geir Grosberg i kommunens utvalg for landbruk, utmark og miljøsaker til GD. (©NTB)