Helgesen ber Miljødirektoratet om ny ulvevurdering

– Når det gjelder ulvenes atferd, har jeg i dag bedt Miljødirektoratet om at det så raskt som overhodet mulig innhentes en oppdatert faglig vurdering av om ulvene har endret atferdsmønster og utviser mindre skyhet for mennesker, sier Helgesen til NTB fredag ettermiddag.

– Det at folk uttrykker frykt for ulv, tar jeg på stort alvor. Det er også slik at hvis ulven har endret atferd, og hvis vi ser tilfeller hvor skyheten er borte og den viser uønsket atferd i nærheten av folk, er det hjemmel for å skyte den, sier statsråden.

Klima- og miljødepartementet kommer neste uke dessuten til å starte med radiomerking av ulv i flest mulig revir. Tiltaket settes i verk for å fremskaffe mer kunnskap om mulig skadepotensial i ulvesonen.

Frontene har vært steile etter at Helgesen rett før jul besluttet bare å tillate felling av 15 av 47 ulv som rovviltnemndene ville ta ut.