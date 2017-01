Solberg varsler næringslivet om tøff klimajobb

– La meg være tydelig med dere: Dette blir tøft, sa statsministeren i sin tale til NHOs årskonferanse torsdag.

Mye av talen handlet om hva Parisavtalen og klimasamarbeidet med EU vil bety for norsk næringsliv. Skillet mellom sektorene som er omfattet av systemet for klimakvoter og de som ikke er det, vil bli enda viktigere fremover, påpeker hun.

– Vi må være forberedt på at det meste av kuttet på 40 prosent i ikke-kvotepliktige utslipp må tas her hjemme, sier Solberg, som minner om at mange av de billigste klimatiltakene allerede er gjennomført i Norge.

Ikke-kvotepliktig sektor omfatter transport og jordbruk, samt bygg og avfall.

Statsministeren lanserte dessuten et initiativ for å lage en merkevare av norske grønne løsninger. Innovasjon Norge får i oppdrag å samarbeide med næringslivet om dette. (©NTB)