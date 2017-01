Kongens fortjenstmedalje til redningsinspektør

62-åringen kom fra Luftforsvaret og begynte som redningsleder i 1986. I 1990 gikk han til Statoil og jobbet med beredskap i to år før han igjen begynte som inspektør ved HRS. I 2004 og 2005 deltok han i oppbyggingen og etableringen av krisestøtteenheten i Justisdepartementet etter tsunamikatastrofen i Asia.

– Det var veldig overraskende og veldig kjekt. Jeg er ydmyk for å ha fått denne medaljen, sier Solberg.

Solberg tildeles medaljen blant annet for særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste. Det pekes på at innsatsen har ligget betydelig over det normale og at han også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats. (©NTB)