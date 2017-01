Forbrukerrådet advarer mot dorullselger

50 henvendelser kom i fjor, og i løpet av årets tre første virkedager har ytterligere 16 misfornøyde dorullmottakere tatt kontakt med Forbrukerrådet. Så sent som onsdag kveld advarte politiet flere steder mot dorullsvindel.

– Forbrukerne forteller at de for eksempel har fått levert et lass doruller og kjøkkenpapir med en regning. Problemet er at de aldri har bestilt dette. Likevel velger mange å bare betale, siden de er redde for inkasso og betalingsanmerkninger. Vårt budskap er: ikke betal, sier Ingeborg Flønes, som er direktør for forbrukerservice i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet har oppfordret Forbrukerombudet, som har ansvarlig tilsyn på området, til å se nærmere på Dragro.

Sjef for Dragro Norway, Torry Drange, innrømmer overfor VG at det har vært uheldige salg i perioden før jul. Drange mener det har «skjedd en del feil.»

– Det var noen selgere som ble overivrige, det ble en intern konkurranse og det gikk over styr. Men vi kommer ikke til å kreve penger av folk som ikke har bestilt, og heller ikke av folk som angrer på bestillingen de har gjort, sier Drange til avisa. (©NTB)