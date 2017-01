Eddie Eidsvåg har solgt Pøbelprosjektet

– Dette gjør vi for å sikre den videre driften. Samarbeidet med Aleris vil trygge økonomien og den faglige grunnen til Pøbelprosjektet, sier Eidsvåg til Stavanger Aftenblad. Han sier det viste seg at de ikke klarte å drive prosjektet ideelt, og at salg ble en naturlig del av utviklingen.

I 2015 hadde Pøbelprosjektet et underskudd på over 760.000 kroner. Ved inngangen til 2016 hadde selskapet en negativ egenkapital på 3.655.753 kroner, ifølge avisen. I 2015 avviklet Kronprinsparets fond avtalen med Pøbelprosjektet, ett år før avtalen utløp.

Pøbelprosjektet har som mål å få unge som står utenfor det etablerte skolesystemet og arbeidslivet, ut i jobb eller videreutdanning. (©NTB)