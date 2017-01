Østfold-mann dømt for overgrep mot døtre

Begge jentene var under skolealder da hendelsene skal ha funnet sted. Mannen sto tiltalt for flere tilfeller av seksuell omgang med sine to døtre, voldtekt mot én av døtrene og besittelse av bilder og filmer som fremstiller seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn. Saken havnet under etterforskning da en av døtrene måtte få sykehusbehandling for herpes, skriver NRK.

Faren ble dømt til å betale 200.000 kroner i erstatning til den yngste datteren, og 120.000 kroner til den eldste, samt erstatning på 52.228 kroner til Nav for grov trygdesvindel.

Mannen erklærte seg ikke skyldig for overgrep mot døtrene, voldtekt og besittelse av seksualiserte bilder av barn. Han erkjente derimot straffskyld for trygdesvindel.

Rettssaken gikk i Heggen og Frøland tingrett i desember. Saken skal behandles på nytt i Borgarting lagmannsrett. (©NTB)