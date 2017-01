Tre av fire vil forby nikab i skolen

14 prosent sier det burde være tillatt, og 11 prosent sier de ikke har noen mening, viser undersøkelsen som er gjennomført at Ipsos for Dagbladet.

– Det er en tydelig bølge over hele Europa, der nikab og synlige muslimske plagg ikke er ønsket. Det er bare å se på retorikken til Listhaug, om at i Norge «spiser vi svin, drikker alkohol og viser ansiktet vårt». Derfor overrasker ikke tallene. Det er slik vinden blåser nå, sier Njål Høstmælingen, menneskerettighetsekspert ved International Law and Policy Institute. Religionshistoriker Kari Vogt ved Universitetet i Oslo sier et forbud mot nikab er problematisk og trolig ikke veien å gå.

– Vi må heller bli mer fleksible og åpne for en debatt for å unngå at hodeplagget ikke blir så polarisert, sier hun til avisen.

Frp ønsker et forbud, og i august gikk et selvoppnevnt integreringsutvalg for Ap, Venstre, SV, KrF og Senterpartiet ut og sa at de ønsket et forbud i skolen. I november sa et flertall i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget også ja til nasjonale regler mot heldekkende ansiktsplagg på norske skoler. (©NTB)