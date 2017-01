Svakt ned på Oslo Børs

Vinnerne blant de mest omsatte selskapene er BW Offshore Limited med en oppgang på 3,6 prosent og Norwegian som løftet seg 2 prosent. Aker og DNB går forsiktig opp, henholdsvis 0,6 og 0,5 prosent.

Statoil gikk ned 1,3 prosent den første snaue timen, mens DNO (-1 prosent) og Marine Harvest (- 0,7 prosent) falt fra morgenen av.

Det var liten endring på de europeiske børsene onsdag morgen. CAC 40 i Paris løftet seg 0,1 prosent, mens London-børsen var omtrent uendret og DAX 30 i Frankfurt gikk ned 0,1 prosent.

Oljeprisene holder seg på et solid nivå, men har falt rundt dollar det siste døgnet. Et fat nordsjøolje omsettes for 55,87 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje blir solgt for 52,78 dollar fatet. (©NTB)