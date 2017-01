Stortingsrepresentant jaktet ulv i Sverige

– Det foregår under skikkelige og ordentlige former, forsikrer Lauvås overfor NRK.

Lauvås, som leder Østfold Arbeiderparti, har i flere år jaktet elg i Molkom i Värmland, men nå er det åpning for jakt på ulv i det samme området. Lauvås ser ikke noe negativt med denne typen jakt, men onsdag ble det likevel bomtur for stortingsrepresentanten.

Etter at den svenske jakten på ulv ble innledet 2. januar, er det felt seks dyr, de fleste av dem i Gävleborg län. Svensk Høyesterett har fastslått at til sammen 24 ulver kan felles i løpet av 2016.

I Norge har Justis- og beredskapsdepartementet stått fast på vedtaket om å kun tillate felling av 15 av de til sammen 47 ulvene som rovviltnemndene ville ta ut. At det ikke gis tillatelse felling av fire ulveflokker i Hedmark har skapt sterke reaksjoner. Tirsdag møtte statsminister Erna Solberg representanter for Hedmark Høyre, men uten at det ble noen løsning på floken.

Onsdag møtte miljøminister Vidar Helgesen de parlamentariske lederne for de fire partiene bak ulveforliket på Stortinget – Ap, Høyre, Frp og KrF – men uten at det ble noen endring av det omstridte vedtaket. (©NTB)