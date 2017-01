Økt vekst i minibankbruk i desember

Nokas, som er ett av selskapene som driver minibanker i Norge, melder at veksten i kontantuttak i minibanker drevet av dem var på 4 prosent i desember sammenlignet med samme måned i 2015.

Dette til tross for at mange spår kontantenes død, og at det er stor interesse for alternative betalingssystemer.

Ifølge Nokas' tall stiger kontantmengden i samfunnet med om lag 8 prosent opp mot jul. (©NTB)