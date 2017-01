Mann reddet opp av sjøen – svarte med vold

– Han spyttet også mot dem som forsøkte å hjelpe ham og forsøkte å skalle ned en politimann, forteller operasjonsleder Per Andreassen i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om at mannen var i vannet klokken 00.19 natt til tirsdag, og en patrulje var på stedet etter to minutter og trakk ham opp.

– Han var kald og ble kjørt til sykehus i ambulanse for sjekk, men det var da han begynte å bli ufin. Han oppførte seg såpass usympatisk at vi måtte ta hånd om ham, sier Andreassen. Mannen anmeldes for å forstyrre ro og orden og vold mot offentlige tjenestemenn.

– Vi tar vare på ham til han er edru igjen, og han vil bli avhørt når han er i stand til det, ifølge operasjonslederen. (©NTB)