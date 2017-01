Brann i enebolig sør for Bergen

Brannen ble meldt til politiet klokken 7.34 tirsdag. Det er foreløpig ikke kjent om det er folk i det brennende huset.

– Våre folk på stedet forteller at boligen er overtent, at flammene står høyt over taket og at det er kraftig røykutvikling. Vi jobber på stedet og med å finne ut om det er folk der, sier operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt til NTB. (©NTB)