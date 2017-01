– Gutter lar seg mobbe i stillhet

Til sammen er rundt 15.000 ungdomsskoleelever intervjuet i den nye undersøkelsen.

Mobbeekspert André Baraldsnes er én av dem som har utført undersøkelsen, og han tror det er frykten for at ting skal bli verre som spiller inn. I undersøkelsen svarer mange av guttene at de ikke tror de kommer til å få den hjelpen de trenger dersom de varsler om mobbingen.

– Dessuten har vi det fenomenet at mobbing ofte blir forbundet med en følelse av at det er et eller annet galt med en selv, sier Baraldsnes til NRK.

Mange av guttene svarer også at de er redde for at mobberne skal hevne seg om de sier ifra.

– Hvis de som mobber er store og sterke, så kan det godt tenkes at de lar være å varsle fordi de er redd for å bli skadd, sier han. (©NTB)