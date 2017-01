Obos-prisene steg med nesten 30 prosent i fjor

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris ligger nå på 63.525 kroner. Prisveksten fra november til desember var på 2,3 prosent.

– Nå må noe gjøres. Prisveksten viser med all tydelighet at det nå er behov for handling. Den politiske bevisstheten om å prioritere økt boligbygging er økende. Men i konkret handling har det skjedd for lite i påvente av utredninger og politiske forankringsprosesser, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.

– I Oslo forventer vi nå at byrådet følger opp innstillingen fra boligvekstutvalget med konkrete tiltak som setter fart i boligbyggingen, sier han.

Obos-sjefen tror på fortsatt prisvekst i 2017.

– For landet under ett tror vi bruktboligprisene vil stige med åtte prosent, mens vi i Oslo regner med en prisvekst på 16 prosent, sier Kjørberg Siraj. (©NTB)