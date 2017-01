Travelt år for Rogaland Radio

Av henvendelsene i 2016 var 1.356 medisinske hendelser og 453 redningsaksjoner, melder Rogaland Radio på Twitter.

Medisinske henvendelser betyr at skip eller fritidsfartøyer har bedt om medisinsk assistanse over VHF-radio. I noen tilfeller har det resultert i evakuering av skadde eller syke, i andre tilfeller kun medisinske råd.

Det ble utført 4.594 radiosjekker mot kystradiostasjonen. Dette er en kontroll som foretas for å være sikker på at radioutstyret virker, noe som er alfa og omega for sikkerheten om bord.

Rogaland Radio sendte også ut 475 kulingvarsler, 511 navigasjonsvarsler og 43 varsler om danske farvann i 2016.

Rogaland radio er den største av de to kystradiostasjonene i Sør-Norge og overvåker all maritim nødkommunikasjon langs kysten og ut til territorialgrensene, fra Søgne i sør til Sognefjorden i nord. (©NTB)