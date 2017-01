Felix René er årets nyttårsbarn

Litt etter midnatt ble Ina Melissa og Rune Aleksander Glende foreldre for første gang.

– Felix er 50 centimeter og 4.554 gram. Han er litt stor, sier den nybakte moren til NTB. Alt står bra til med den lille familien, og mens mor snakker i telefonen skifter far bleier.

Nyheten om at den ferske østfoldingen ser ut til å stikke av med tittelen «årets nyttårsbarn», førte til full jubel på fødeavdelingen på Kalnes, som ligger nord for Sarpsborg. De slo landets største fødeavdeling ved Ullevål i Oslo, som tok imot et barn 18 minutter over midnatt.

Glende hadde termin 31. desember, men hadde trodd barnet skulle komme litt før.

– Han ville ikke komme, så de tok vannet. Det ble dessverre keisersnitt, men da var vi så heldige å få han i 2017, sier Glende. (©NTB)