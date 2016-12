Kraftig brann i krabbefabrikken i Askvoll

– Det gamle fryselageret med kontorer og fiskemottak er brent helt ned til grunnen. De jobber nå med på hindre at brannen sprer seg. Fire boliger er evakuert i tilfelle brannen skal spre seg. Det brenner fortsatt godt på stedet i det nye fryselageret, opplyser politiet i sogn og Fjordane på Twitter.

Ifølge brannvesenet er det den delen som brukes som fiskemottak som er hardest rammet.

Meldingen kom ved 6.30-tiden. Ferja som går i rute mellom Askvoll, Gjervik og Fure har ifølge Firda gått i skytteltrafikk etter at brannen startet. Den har fraktet brannfolk, brannutstyr, ambulanser og politi til Atløy.

– Vi har kommet oss vekk fra fabrikken og i ly for røyken. Vi fikk beskjed om at det kunne være skadelige gasser i brannen og at vi derfor måtte holde oss unna, sier en av naboene, Nandor Helgheim, til NRK.

Krabbefabrikken Sigurd Løkeland as ble grunnlagt i 1922 som den første i Norge og har 25 ansatte. (©NTB)