To anmeldt for falsk forklaring etter bilulykke

– De hevdet begge to at føreren av bilen hadde stukket av fra ulykken. Vi rekvirerte dermed et Sea King redningshelikopter, politihunden og ekstra mannskap for å lete etter en antatt skadd tredjeperson, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NRK.

En vitneforklaring viste imidlertid at det var den yngste av de to mennene som kjørte bilen.

– Dette er noe vi ser svært alvorlig på, da vi satte i gang et stort apparat for å lete etter en tredje person. Det er en svært kostbar affære og noe man må vurdere om vi skal be om erstatning for, sier Marstad.

Den ene mannen er i 20-årene og den andre er i 40-årene. Begge er kjent av politi i Sverige. Den yngste er anmeldt for uaktsomhet i kjøringen, kjøring uten gyldig førerkort, for å være ruspåvirket under kjøring og uriktig forklaring til politiet. Han ble lettere skadd i ulykken, mens den eldre mannen ble moderat skadd.

Ulykken skjedde på fylkesvei 22 på Iddsletta ved 1-tiden natt til fredag. (©NTB)