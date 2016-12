Mistenkelig dødsfall i Gjemnes

Mannen ble funnet ved Dønnem langs riksvei 666 på strekningen mellom Batnfjordsøra og Torvikbukt. Han ble meldt savnet 1. juledag og funnet død samme kveld.

– Grunnen til at vi ser på dette som et mistenkelig dødsfall, er at omstendighetene rundt dødsfallet ikke er avklart. Vi har ikke grunnlag for å utelukke at det ikke har skjedd noe kriminelt, sier politifullmektig Anders Skorpen-Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

Politiet ønsker å komme i kontakt med alle som var i området mellom Batnfjordsøra og Torvikbukt mellom klokka 18.30 og 19.30 1. juledag.

Den døde mannen hadde på seg en refleksvest da han ble funnet. Leteaksjonen etter ham ble satt i gang etter at politiet fikk melding om at han var savnet klokka 20.30 søndag kveld. Da hadde pårørende allerede søkt etter ham i noen timer.

Politiet, mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder deltok i leteaksjonen. (©NTB)