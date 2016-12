Dømt for å ha skremt folk med øks og klovnemaske

Ifølge Romerikes Blad var mannen iført en klovnemaske da han gikk rundt med øksa.

Selve pågripelsen skjedde i nærheten av Steen & Strøm etter at politiet hadde fått flere henvendelser om mannen. Politiet måtte rette våpen mot mannen før han la fra seg øksa og ble pågrepet.

Siktelsen omfattet hensynsløs og skremmende oppførsel, bæring av kniv eller lignende redskap og bæring av våpen som kan forveksles med et skytevåpen. Mannen benyttet en softgun.

Den nå domfelte mannen tilsto forholdene han ble dømt for. I formildende retning la tingretten vekt på mannens psykiske helsesituasjon på gjerningstidspunktet, og at det tok lang tid før saken kom opp for retten. (©NTB)