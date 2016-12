15 rigger godkjent etter COSL-ulykken

Knapt 60 av riggene er i aktiv bruk, og av disse er halvparten i særskilt værutsatte områder, skriver Stavanger Aftenblad.

Riggene i slike områder skal alltid ha et såkalt air gap, en klaring mellom bølgetopp og undersiden av dekkstrukturen, var avgjørelsen DNV GL kom til i juni.

– Vi har jobbet intenst for å forstå hvorfor dette kunne skje og for å unngå at lignende hendelser skal kunne inntreffe igjen, sier kommunikasjonssjef Per Wiggo Richardsen i DNV GL. Flere rigger må bygges om for å innfri kravene.

I alt 17 vinduer på riggens to nedre dekk ble knust av bølgen, og med de nye kravene skal ikke bølger lenger kunne nå opp til vinduer.

En 53 år gammel arbeider mistet livet, mens fire andre ble lettere skadd da en kjempebølge traff riggen COSL Innovator på Troll-feltet den 30. desember i fjor. (©NTB)