Tam torsdag på Oslo Børs

Statoil toppet som vanlig omsetningslisten, men aksjen falt 0,6 prosent. Fred. Olsen Energy var nest mest omsatt og stupte hele 6,7 prosent den første halvtimen. Også Marine Harvest, Telenor og Yara bidro til hovedindeksens nedtur med fall på henholdsvis 0,1, 0,2 og 0,6 prosent.

Noen aksjer hadde imidlertid en langt mer positiv start på dagen. Seadrill-aksjen hadde en oppgang på 3,3 prosent etter melding om en utvidelse av en kontrakt med Saudi Aramco verdt nesten 1 milliard kroner. Jinhui Shipping and Transportation steg solide 7,1 prosent, mens ikke minst InterOil Exploration and Production løftet seg 20,3 prosent.

Også de viktigste europeiske indeksene falt torsdag formiddag. FTSE 100 i London falt 0,2 prosent, mens både CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt var ned 0,3 prosent.

Samtidig var oljeprisen på vei opp igjen. Nordsjøoljen ble omsatt for 57,2 dollar per fat, mens amerikansk lettolje gikk for 54 dollar fatet. (©NTB)