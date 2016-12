Evakuering opprettholdes på Svalbard

– Evakueringen opprettholdes da det ikke er noen endringer i situasjonen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen hos Sysselmannen på Svalbard til NTB torsdag formiddag.

Fjellsidene ved Nybyen har på grunn av værforholdene ikke latt seg sjekke ordentlig, men etter at det er blitt gjort og tilbakemeldinger er blitt gitt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), vil det bli tatt en ny vurdering rundt klokken 14 i ettermiddag.

– Tilbakemeldingen fra NVE vil være utgangspunktet for hva vi gjør videre, sier Carlsen.

NVE skriver i sitt siste rasvarsel at de venter at stormen fortsetter og gir kraftig snøfokk og stor pålagring i leområdene, noe som vil føre til naturlig utløste skred i leområdene. Snøskredvarselet for Svalbard ligger fortsatt på faregrad 4 – stor.

I løpet av natt til torsdag ble det ikke registrert noen hendelser av betydning på Svalbard, men vinden var oppe i sterk storm med orkan i kastene (©NTB)