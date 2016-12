Rapport om fregatt-mangler hemmelig for Stortinget

De siste årene har flere medier rapportert at fregattene som kostet Forsvaret over 20 milliarder kroner, har manglet reservedeler, mannskap, og at de er blitt liggende ved kai.

I juni oversendte Riksrevisjonen sin rapport etter å ha undersøkt om Forsvaret har etablert et fregattvåpen som forutsatt av Stortinget. Riksrevisor Per-Kristian Foss mente undersøkelsen ville være nyttig når Stortinget skulle behandle langtidsplanen for Forsvaret.

Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget var enig, men viste i innstillingen til en behandling som ikke har funnet sted i åpenhet. Årsaken er at hele rapporten er sikkerhetsgradert, skriver Bergens Tidende.

Etter det avisen kjenner til, har Stortinget bedt Riksrevisjonen undersøke om det er mulig å få en ugradert versjon av rapporten, og som det ikke er straffbart å referere til. Rapporten er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, men ingen politikere ønsker å kommentere forsøket på å avgradere rapporten. (©NTB)