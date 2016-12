Børsen stiger svakt fra start

Statoil er morgenens mest omsatte aksje, selv om stigningen på 0,3 prosent ikke imponerer noen.

Blant de øvrige større selskapene notert på hovedindeksen stiger Norsk Hydro mest med 1,1 prosent, fulgt av Yara International som går opp med 0,2 prosent. DNB står på stedet hvil, mens Telenor faller med 0,2 prosent.

Blant de øvrige selskapene noterer DNO seg for en oppgang på 1,5 prosent. Det er beskjeden aktivitet på børsen i romjula, men blant aksjene med noenlunde aktivitet faller Opera Software med 1,6 prosent, Nordic Nanovector med 0,8 prosent og Orkla med 0,7 prosent.

De viktigste aksjeindeksene i Europa åpnet varierende på morgenen. mens FTSE 100 i London noterte seg for en liten oppgang på 0,21 prosent, sank både DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris. Riktignok marginalt med henholdsvis 0,03 og 0,04 prosent.

Oljeprisen stiger noe svakere onsdag enn gårsdagen. Et fat nordsjøolje omsettes for 56,3 dollar fatet, mens et fat amerikansk lettolje stiger til 54,1 dollar. (©NTB)