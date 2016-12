Ap-leder i Nordland tror på Lofoten-kompromiss

– Det er ikke tvil om at det er bevegelse i Lofoten-saken. Det ser du både i Arbeiderpartiet og LO, sier Skjæran til Dagens Næringsliv.

I dagens partiprogram fra Ap sies det et tydelig ja til konsekvensutredning av de omstridte områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. På vårens landsmøte skal utredning igjen tas opp, etter at kravet om fredning har økt både i partiet og fagbevegelsen.

Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark har sagt nei til å konsekvensutrede oljevirksomhet. Det samme har ulike LO-forbund utenfor industrien. Nordland Ap skal ta opp saken under årsmøtet i mars.

– Arbeiderpartiet har tradisjon for å finne kompromisser som vektlegger både industri, verdiskaping og andre hensyn og dessuten er basert på kunnskap, sier Skjæran og legger til at de to mulige kompromissene er utsettelse eller utredning av kun deler av områdene.

En ny undersøkelse Klassekampen har gjort viser at 50 prosent er negative til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 35,5 prosent er positive. (©NTB)