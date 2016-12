Dovrebanen åpen igjen etter at tog kjørte på tre

Lillehammer (NTB): Dovrebanen ble åpnet igjen i 13-tiden etter å ha vært stengt i mange timer mellom Ringebu og Lillehammer etter at et tog kjørte inn i et veltet tre tirsdag morgen.