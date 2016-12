Urd har nådd orkan styrke

Ekstremværet Urd blåste til orkan styrke flere steder i landet mandag kveld, melder Meteorologisk institutt.

To steder hadde orkan (over 32,6 meter i sekundet) i middelvind, vind målt over ti minutter, klokka 18 i dag. Det var Eigerøy ved Egersund i Rogaland, og Røldalsfjellet i Hordaland, der målepunktet ligger 1370 meter over havet, ifølge NRK.

– Med 39,9 meter i sekundet er det meste som er målt i dag, med unntak av at Røldalsfjellet også hadde 42 meter i sekundet klokken 02 i natt, sier vakthavende meteorolog Aurora Stenmark ved Meteorologisk institutt til kanalen.

Uværet skal være på sitt sterkeste de kommende timene.

Innbyggerne i flere fylker er uten strøm mandag ettermiddag og kveld. I Hordaland er 8.000 husstander uten strøm, mens i Agder-fylkene har minst 3.000 husstander mistet strømmen. (©NTB)