Stille før stormen på lille julaften

Fredag morgen er det bare to av fjellovergangene i Sør-Norge som er stengt, mens det er kolonnekjøring på ytterligere to. Med en full storm i anmarsj vil situasjonen være en helt annen i løpet av ettermiddagen.

– Folk må være forberedt før de tar ferie og reiser til fjells, sier statsmeteorolog Martin Granerød til yr.no.

For øyeblikket er fjellovergangen på fylkesvei 50 Hol-Aurland og riksvei 13 over Vikafjellet stengt på grunn av uværet. På E134 Haukelifjell og riksvei 7 Hardangervidda er det kolonnekjøring. Begge kan bli stengt på kort varsel.

Prognosene for Sør-Norge de neste to døgnene viser at uværet bare har tatt seg en liten pause.

– Nedbør og vind minker nå i formiddag, der det vil være en kort periode hvor det blir litt bedre vær i fjellet. Men allerede i ettermiddag vil det øke både på kysten og i fjellet. Det ventes sørlig liten storm både på kyst og i fjell, sier Granerød. (©NTB)