Stoltenberg: – En mer usikker verden

I et intervju med NRK torsdag kveld svarte Stoltenberg blant annet på spørsmål om kuppforsøket i NATO-landet Tyrkia tidligere i år, krigen i Syria og NATOs anstrengte forhold til Russland. På spørsmål om han er bekymret når han ser framover mot 2017, svarte NATO-sjefen slik:

– Vi har sett en verden som er mer usikker og mer uforutsigbar. Derfor må vi være forberedt på at det kan bli verre, men vi må jo jobbe for og håpe på at det blir bedre, og et NATO som er samlet, og som er sterkt, men også åpen for dialog, er i hvert fall ett viktig virkemiddel for å holde spenningene nede.

Tidligere torsdag varslet Russlands president Vladimir Putin at landets atomvåpenprogram skal rustes opp, og at våpnene skal kunne trenge gjennom et hvilket som helst atomforsvar.

– Det vi har sett over lang tid, det er en betydelig opprustning i Russland både med konvensjonelle våpen og atomvåpen, modernisering og øvelser og bruk av retorikk, der de også bruker atomvåpen som trusler. Men det viktigste som har skjedd, er jo at de er villige til å bruke militærmakt mot naboland, og derfor har NATO svart på det.

Han la til at NATOs budskap samtidig har vært at de ikke ønsker en ny kald krig. (©NTB)