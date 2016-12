Norsk-iraker (39) terrortiltalt i italiensk Krekar-sak

Den norske statsborgeren nekter straffskyld og kommer ikke til å reise til Italia for å delta i straffesaken, ifølge Nettavisen. Det ble torsdag klart at italiensk påtalemakt vil ha ham på tiltalebenken når saken begynner 13. mars neste år.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter opplysningene.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt et dokument som tilsier at det blir straffesak mot alle de tre som har vært pågrepet i Norge, sier politiadvokat Signe Aalling.

39-åringen har siden i fjor vært en del av italienske myndigheters etterforskning av Rawti Shax, et angivelig islamistisk terror, ledet av mulla Krekar.

En 43 år gammel iraker har også vært en del av etterforskningen. Heller ikke han vil ifølge Nettavisen reise til Italia og Bolzano for å delta i rettssaken han er tiltalt i. Irakeren nekter straffskyld. (©NTB)