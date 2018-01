leder

Fylkesrådet i Troms har hisset på seg lærere og elever i Harstad etter vedtaket om å innføre parkeringsavgift ved byens videregående skoler. Med virkning fra 1. februar må både elever og ansatte betale 7,5 kroner pr. time, eller oppad begrenset til maksimalt 60 kroner per døgn. Fra fylkeskommunens side er dette ment som et miljøtiltak, i den forstand at man vil «tvinge» flere til å bruke kollektivtransport. Parkeringsavgiften som drives inn er også tenkt brukt til tiltak som gir positiv miljøeffekt lokalt og globalt, og i et langsiktig miljøperspektiv er dette fornuftige tanker.

Rent umiddelbart er det lett å forstå reaksjonene til både elever og lærere. Fra gratis til en månedlig kostnad på 1.200 kroner er selvsagt en heftig økning, og flere av elevene opplever dette som en uoverkommelig ekstrautgift innenfor et stramt budsjett. Ifølge uttalelser i Harstad Tidende oppleves parkeringsavgiften som så ille at mange elever heller vil velge å droppe ut av skolen fremfor å betale. Når slike holdninger bringes til torgs, er det imidlertid nødvendig med en realitetsorientering.

Denne saken er å anse som storm i et vannglass. For det første er det i all vesentlighet avgangselevene som er gamle nok til å inneha sertifikat, og sannsynligvis er det også bare en liten del av denne gruppen som faktisk kjører til skolen i egen bil. Langt de fleste tar bussen også i tredje klasse, slik de gjorde de to foregående år. Det synes dermed bevist utover enhver rimelig tvil at kollektivtilbudet til og fra de videregående skolene er tilfredsstillende for de aller, aller fleste. Det vil naturligvis være noen som med gode grunner kan påberope seg rett til gratis parkering, og vi har tiltro til at disse vil få innvilget søknaden dersom behovet for egen bil er bevist å være tilstrekkelig stort.

Proteststormen fra lærerne kan også beskyldes for å være noe oppblåst og overdrevet. Det er snarere blitt regelen enn unntaket at arbeidstakere i sentrumsområdet må betale for parkering, og en årlig kostnad på 12.000 kroner er helt på nivå med hva det koster å leie en parkeringsplass i Harstad sentrum. Derfor er det vanskelig å se at de ansatte ved de videregående skolene på Heggen og Stangnes rammes så hardt som de gir uttrykk for.