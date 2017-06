Anlegg en skøytebane i sentrum

I flere år slet Larvik med et dødt sentrum vinterstid. Én løsning på utfordringen ble en kunstisbane på torget.

Tanken har vært tenkt også i Harstad, og idéen er gratis. Litt mer vil det naturligvis koste å sette i gang et forprosjekt, men det vil være vel anvendte penger. Ikke minst når man hører erfaringene Larvik har gjort seg etter én sesong. Sentrum har fått et helt nytt liv, og de næringsdrivende rapporterer om en omsetningsøkning på 15 prosent.

Utfordringen til Harstad er å skape større og mer jevn aktivitet i sentrumskjernen gjennom hele året. En kunstisbane i Generalhagen, eller på torvet, vil garantert være en vitamininnsprøytning i så måte. I Larvik er skøytebanen på torget flittig brukt i tidsrommet november og fram til påske, eller til det tidspunkt temperaturen sør i landet overstiger 10 grader pluss. Og ett er tilstrømningen av dem som ønsker å gå på skøyter. En annen effekt er de mange skuelystne som tar turen til byen, rett og slett fordi de vil få med seg det som skjer. Alt dette trenger byen ved Vågsfjorden.

Prisen på 1,8 millioner kroner bør ikke være avskrekkende for en arena og attraksjon som relativt enkelt rigges opp og ned i løpet av fem dager. I Larvik er prosjektet finansiert av et spleiselag mellom kommune, tilskudd fra bankstiftelser, spillemidler, sponsorer og midler fra medlemmene i sentrumsforeningen Larvik by. En tilsvarende løsning bør heller ikke være utopi i Harstad. Vi har banker som rundhåndet deler ut til gode formål. Vi har flere potensielle sponsorer, og vi har en kommune som bør kunne vurdere dette i sammenheng med midlene som er tenkt brukt på Gammelbrygga og Ottar Håløygs plass.

Blant annet på bakgrunn av skøytebane-prosjektet, sikter Larvik mot å vinne prisen for «Årets sentrum i Norge». Derfor bør det også være noe å tenke på for en by som har ambisjoner om å bli Årets mest attraktive om bare fire år.