Fornuftig av Sør-Troms regionråd

Frislippet av vannscooter skaper lokal debatt. I Sør-Troms regionråd vil lederen, Ibestad-ordfører Dag Sigurd Brustind, ha felles regler for bruk av vannscooter i regionen.

18. mai ble vannskuterforskriften endret, slik at scooteren nå kan brukes på lik linje med en småbåt. Brustind mener det er viktig å få på plass en felles, lokal regulering av bruken, og får støtte fra flere av de andre ordførerne i Sør-Troms.

Sør-Troms regionråd om bruk av vannscootere: Vil ha felles regler Ordfører i Ibestad og leder av Sør-Troms regionråd, Dag Sigurd Brustind, ønsker felles regler for bruk av vannskuter i regionen.

Han vil ikke at vannscootere skal få kjøre fritt, og ønsker felles regler med de andre kystkommunene i Sør-Troms. I dag er det er det opp til hver enkelt kommune å regulere bruken vannscooter. – Jeg synes det er synd at vi ikke har nasjonale retningslinjer for bruk av vannskuter, og tenker at vi lokalt må lage noen forskrifter. Jeg synes ikke det er rett å slippe det helt fritt, samtidig som at man heller ikke kan forby dem, sier Brustind til NRK.

Det er et klokt innspill, som også flere ordførere bør merke seg. Vannscootere er helt sikkert gøy. Men det er åpenbart et leketøy som er for de få, og som kan skape ulemper for mange.

Begrunnelsen for regjeringens vedtak er at det er vanskelig å håndheve spesielle regler for vannscooter, og at den derfor må sidestilles med småbåter, slik at alle små fartøyer behandles likt. I utgangspunktet en fornuftig tankegang, men vi kan ikke fjerne alle regler som er komplisert å håndheve.

Og det er en god grunn til at vi fram til nå har hatt en egen forskrift som begrenser bruken av vannscooter, nemlig at den ikke har noen nyttefunksjon, at den er skapt for fart og ikke minst: Den bråker mer enn småbåter. Det gir plager for folk som ferdes i strandsonen, og det forstyrrer småfugler. At ulykkesrisikoen er høy er også ubestridt.

Med sitt vedtak har regjeringen valgt å se bort fra advarslene fra en rekke organisasjoner og en rekke kommuner. Nå er det opp til den enkelte kommune å innføre begrensninger i bruken av vannscooter. Ulik praksis mellom nabokommuner vil skape forvirring. Derfor bør kommunene i regionen snakke sammen.