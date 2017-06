Kamp om valgkamp

Et valgresultat på linje med maimålingene ville gitt regjeringsskifte. Men i politisk sammenheng er det lenge til september, og hva slags regjering Jonas Gahr Støre eventuelt vil lede, blir neppe avklart før valget. Gjennomsnittet for de ni partimålingene i mai er beregnet av valgforsker Bernt Aardal for Dagens Næringsliv. Et iøynefallende trekk er at Ap fortsetter den nedgangen som startet etter en toppnotering tidlig i fjor høst. Fallet flater noe ut, men med 31.6 prosent ligger partiet bare 0.8 prosent høyere enn ved 2013-valget, da de rødgrønne tapte for de borgerlige. Tallet må være et tankekors for det største opposisjonspartiet, etter nær fire år med «en blåblå regjering som tar Norge i feil retning».

Det er Sp som høster gevinstene. Et snitt på 12.3 prosent bekrefter at oppslutningen er doblet det siste året. Men kurven bekrefter også forrige måneds utflating. Sp har mobilisert kraftig på sin kamp mot «regjeringens sentraliseringspolitikk», og Aardals kollega Johannes Bergh øyner ingen grunn til at denne mobiliseringen skal svekkes frem mot høstens valg. Men sentraliseringsmotstanden har et tak, sier Bergh til minervanett.no.

Kommunereformen skal sluttbehandles i Stortinget før sommeren og blir utvilsomt et hett tema i valgkampen. Men det blir spennende å se om temperaturen vil holde seg når det gjelder regionreformen, politireformen, nedskjæringene i Heimevernet og andre «sentraliseringssaker». Ikke minst gjelder det ulvestriden, som i vinter var selve symbolet på Sps frontlinje mellom «elitene i Oslo» og «folk uttafor Ring 3». Én ting er Høyre og Frps sjanser i sentraliseringsstriden. Men hva med Aps sjanser - til å vri valgkampen over mot andre temaer?

Maimålingen gir ingen gevinst til en angivelig mer tydelig og offensiv og mindre tåketalende Støre. Og økonomien er på opptur og oljekrisen på hell. Gårsdagens langtidsvarsel fra Nav viser fortsatt synkende ledighet. Holder det å hamre videre på de borgerliges «store skattelettelser og mest til dem som har mest fra før»? Aps muligheter til å kommer over 2013-nivået ligger neppe i å være en lightutgave av Sps kamp mot forvaltningsreformer. Men både Ap og Høyre/Frp vil tjene på å blankpusse den klassiske høyre/venstrekonflikten.