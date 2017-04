Bommer i budsjettet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) startet like godt med bompenger i sin presentasjon av Nasjonal transportplan forleden. Andre temaer er vel strengt tatt viktigere, men lite i planen kan svi mer i Frps sjel enn den anslåtte bompengerekorden på nesten 11 milliarder kroner årlig de neste tolv årene. Ordet «sjel» ble flittig brukt da partiet var i opposisjon og under stor jubel lovte å fjerne alle bomstasjoner. Akkurat det er jo stort sett gjennomført, men Frp-velgerne tenkte kanskje ikke at det skulle komme blinkende kameraer i stedet. Så kan selvsagt «løftebruddet» forklares med at Frp ikke fikk gjennomslag for dette punktet da regjeringsprogrammet ble vedtatt.

Når det først er snakk om sjel, kan man gjerne plassere bompenger som en del av den politiske arvesynden. I den forstand at innkrevingen neppe lenger lar seg utrydde. Et valgløfte i den retning ville uansett styrkefordeling ha fått alvorlige problemer i møtet med budsjettvirkeligheten. Med tanke på den generelle tilliten til politikerne, kan realistiske løfter være en god idé. Men når dette er sagt, blir det jo litt pussig når den sterkeste kritikken kommer fra opposisjonspartier som alltid har stemt for mer bompenger.

Solvik-Olsen kan dessuten gjøre et poeng av at bompengenes andel av de totale veibevilgningene faktisk går ned - i den grad poenget går hjem hos hans velgere. Bilistene kan notere seg at hele den planlagte veksten på veibudsjettet skal tas gjennom statlige bevilgninger. Et vel så godt poeng - velgeragn eller ikke - er at antallet bomselskaper skal reduseres fra 60 til fem i den kommende planperioden. Dette bør gi merkbare besparelser i administrasjonskostnader og dermed en mer effektiv bruk av bilistenes bompenger.

Veiløftet i transportplanen er betydelig, og nødvendig. Fordelingen mellom budsjettmidler og bilistenes egenandel må sies å være rimelig godt balansert. Det er i det hele tatt andre sider ved planen som fortjener mer oppmerksomhet enn bompenger i den videre debatten, herunder valgkampen. Bare ett tips: Skal staten eller markedet ha ansvaret for å bygge ut det landsdekkende nettet av ladestasjoner som må til for å oppnå den elbilandelen som regjeringen ser for seg, men ikke sier så mye om i planen?